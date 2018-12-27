Названа тройка лидеров рейтинга кандидатов в президенты Украины

Киев, 27 декабря. Лидером президентского рейтинга на Украине является депутат Рады Юлия Тимошенко, за которую избиратели готовы отдать 20,8 процента голосов. Об этом говорится в результатах социологического опроса «Рейтинг», который проводился с 16 ноября по 10 декабря.

Следом за лидером фракции «Батькивщина» расположился актер и комик Владимир Зеленский — 13,4% украинцев на мартовских выборах готовы голосовать за него.

Лишь на третьей строчке, по данным социологов, находится действующий глава Украины Петр Порошенко. Порядка 11% граждан Украины готовы проголосовать за него на мартовских выборах в 2019 году.

Отмечается, что параллельно треть респондентов или еще не определились с выбором кандидата, или не собираются идти на выборы.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.