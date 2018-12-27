Фонд развития Дальнего Востока получил от правительства 10,6 млрд рублей

Москва, 26 декабря. Фонд развития Дальнего Востока получил дополнительные 10,6 миллиарда рублей в капитал из федерального бюджета. Об этом фонд сообщил в среду.

Напомним, осенью 2018 года президент России Владимир Путин заявил о решении дополнительно внести в фонд развития восемь миллиардов рублей. Он попросил правительство определиться с дальнейшей докапитализацией.

Как уточнили в фонде, кабинет министров докапитализировал Фонд развития Дальнего Востока на 10,6 миллиарда рублей. Отмечается, что единственный акционер фонда увеличил его уставной капитал за счет субсидии из федерального бюджета, которая была выдана на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе.

Как пишет ТАСС, фонд планирует потратить деньги на финансирование новых и уже запущенных проектов.