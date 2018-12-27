В Роскачестве рассказали, как выбрать продукты для оливье

Москва, 27 декабря. Эксперты Роскачества в преддверии Нового года рассказали, как выбирать ингредиенты для салата оливье. Об этом говорится на сайте ведомства. Отмечается, что докторская колбаса должна быть в натуральной оболочке, зеленый горошек — летним, а майонез — не содержать искусственных компонентов.

По словам экспертов, самая вкусная докторская колбаса обернута в натуральные оболочки. Маркировка на товаре должна содержать данные о сроке годности, дате выработке, составе и производстве. Специалисты напомнили, что в состав классической докторской колбасы могут входить яйца, свинина, говядина, молоко, специи, соль. Допускается содержание натрия и крахмала.

При выборе картофеля Роскачество рекомендует обращать внимание на внешний вид клубней. Они должны быть цельными, сухими, округлой или продолговато-овальной формы. На этикетке должно быть наименование продукта с указанием ботанического сорта и страны происхождения, масса, изготовитель.

Также они рассказали о качестве зеленого горошка. В состав консервированного зеленого горошка должны входить горох, вода, сахар и соль. Специалисты советуют покупать консервы, изготовленные с конца мая по конец июля.

При выборе маринованных огурцов следует обратить внимание на то, что уксус должен быть исключительно из пищевого сырья.