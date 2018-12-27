В России появилась «горячая линия» по услугам такси и каршеринга

Москва, 27 декабря. Всероссийская «горячая линия» Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга стартует 27 декабря. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства. Отмечается, что информация о правах при пользовании услугами такси и каршеринга высоко востребована среди граждан.

Кроме того, в период новогодних выходных возрастает туристический поток в стране. В связи с этим Роспотребнадзор повторно запустит «горячую линию», которая будет консультировать россиян по вопросам такси и каршеринга. На телефон можно будет обратиться с 27 декабря по 15 января.

Специалисты окажут помощь вопросам правил оказания транспортных услуг, а также защите прав потребителей при пользовании такси и каршерингом.

В ведомстве подчеркнули, что телефоны «горячих линий», а также адреса консультационных центров можно найти на сайте Роспотребнадзора.