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Путин высоко оценил труд спасателей МЧС

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Путин высоко оценил труд спасателей МЧС

Москва, 27 декабря. Российские спасатели не раз на деле доказали умение работать четко, слаженно и результативно, заявил российский президент Владимир Путин в обращении по случаю Дня спасателя.

По его словам, эффективность своей работы сотрудники МЧС доказали в ходе сложнейших спасательных и гуманитарных операций как в России, так и за пределами страны. Глава государства напомнил, что спасатели работают в условиях повышенного риска, в сложной и нестандартной обстановке.

Он поздравил сотрудников МЧС России и ветеранов с профессиональным праздником. Путин также поблагодарил их за самоотверженную службу. Президент подчеркнул, что люди, попавшие в беду, рассчитывают именно на спасателей, потому что уверены: МЧС сделает все возможное и невозможное для спасения жизней.

Путин пожелал спасателям успехов в работе.

Путин высоко оценил труд спасателей МЧС

Автор: Алия Садыкова
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