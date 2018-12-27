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Названы главные признаки скорого расставания пары

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Названы главные признаки скорого расставания пары

Москва, 27 декабря. Посетители Reddit по просьбе одного из пользователей перечислили признаки того, что отношения скоро закончатся. Тред стал самым быстрорастущим на Reddit в среду, 26 декабря.

Отмечается, что чаще всего пользователи называли главным признаком то, что один из партнеров перестает предпринимать попытки решить проблемы в паре.

Кроме того, юзеры согласились с тем, что о неминуемом крахе отношений может говорить раздражение, которое вызывают действия или слова второй половинки. Они уточнили, что все кончается, когда возлюбленные перестают относиться к отношениям как к обязанности.

Кроме того, многие посчитали плохим знаком, если один из партнеров становится безжалостным, либо перестает быть заинтересованным в разговоре.

Сокращение физических контактов и отсутствие сексуального влечения также может говорить о скорой размолвке.

Названы главные признаки скорого расставания пары

Автор: Алия Садыкова
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