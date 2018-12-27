Сирия: более 850 беженцев вернулись в САР из Ливана и Иордании за сутки

Дамаск, 27 декабря. Более 850 сирийских беженцев вернулись на родину из Ливана и Иордании за сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев.

Отмечается, что из Ливана сирийцы вернулись через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах». Всего границу пересекли 347 человек. Из Иордании через контрольно-пропускной пункт «Насиб» в Сирию вернулись 507 человек.

Всего в места проживания в течение суток смогли вернуться 967 сирийцев.

Ранее сообщалось, что около 900 беженцев вернулись домой из Ливана и Иордании за сутки. С территории иностранных государств возвратились 882 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 192 человека, а также из Иордании через контрольно-пропускной пункт — 690 человек.