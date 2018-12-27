Киев продлил запрет на въезд мужчинам из России | 27 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Украина продлила решение о запрете въезда мужчинам из России Запрет на въезд гражданам России мужского пола на Украину был продлен решением СНБО. В МВД Украины заявили, что, несмотря на прекращение действия военного положения, Государственная погранслужба продолжит усиленную охрану границы с Россией по требованию СНБО. Также Совбез Украины ввел санкции против российских юридических и физических лиц. Члены Совета поддержали введение ограничений против российских компаний, бизнесменов, политиков и работников силовых структур, которые якобы поддерживали «агрессивные действия против Украины».

Советник Порошенко заявил о взятии под контроль почти всей «серой зоны» в Донбассе А советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что ВСУ взяли под контроль практически всю «серую зону» в Донбассе. Бирюков сообщил, что на сегодняшний день, по сравнению с маем 2014 года, ВСУ «освободили» две трети территории Донбасса. «Практически вся так называемая «серая зона» уже сейчас полностью освобождена и взята под контроль», – заявил помощник президента Украины. Таким образом, несмотря на прекращение действия военного положения, Украина не отказывается от силового решения ситуации на Донбассе и продолжает нарушать международные договоренности.

Сотрудники «Метростроя» прекратили забастовку в Санкт-Петербурге Петербургские строители метро прекратили забастовку, которую начали из-за невыплаты зарплаты. В пресс-службе губернатора города подчеркнули, что ситуацию с выплатой зарплаты держит под контролем врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Так, 26 декабря с метростроителями по поручению губернатора встретился вице-губернатор Николай Бондаренко, который предложил строителям временный компромиссный вариант. После этого акция протеста завершилась. Ранее 30 рабочих «СМУ-11 Метрострой» объявили забастовку на строящейся станции «Театральная» из-за невыплаты зарплаты.