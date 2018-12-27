Появилось видео старта «Союза-2» с «Восточного»
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Москва, 27 декабря. В Сети появилось видео старта ракеты-носителя «Союз-2.1а» с двумя российскими спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №5 и №6.
Как передает РЕН ТВ, кроме этого, ракета-носитель доставит в космос 26 малых иностранных космических объектов.
Старт был произведен в 05.07 утра по Москве с космодрома Восточный. Сейчас спутники и иностранные аппараты выведены на опорную орбиту.
Напомним, три дня назад «Союз-2» установили на стартовой площадке «Восточного».
Ранее источник сообщал, что ракета-носитель «Союз-2.1а» выведет на орбиту более двух десятков малых космических аппаратов США, Германии, Японии, Испании и Южно-Африканской Республики.