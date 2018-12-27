УАЗ продолжит выпускать «буханки»

Москва, 27 декабря. Бескапотные автомобили Ульяновского автозавода будут выпускаться еще как минимум три года. Отмечается, что в открытой базе Росстандарта появилось продленное одобрение на модели УАЗ-3303, 3741 и 3909. Выпускать машины смогут с 2018 по 2021 год. Как пишет «Авторевю», под этими индексами скрываются бортовые грузовички («головастики») и фургоны («буханки»).

Кроме того, изменилось оснащение автомобилей. В стандартную комплектацию всех машин включат систему ЭРА-ГЛОНАСС. Также грузовые версии получат ABS и стабилизатор поперечной устойчивости в передней подвеске.

Фургон 390995 разработчики оснастят багажным отделением на крыше и лестницей.

Ранее сообщалось, что российские «Буханки» УАЗ-452 начали активно покупать в Германии. Жители Германии в 2018 году приобрели 70 произведенных в России «Буханок» — и это вдвое превышает прошлогодние показатели. О статистике продаж автомобилей УАЗ рассказали в компании Made in Russia Gmbh, занимающейся продажами продукции Ульяновского автозавода.