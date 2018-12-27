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Двоих заключенных казнили в японской тюрьме

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Двоих заключенных казнили в японской тюрьме

Токио, 27 декабря. В Японии применили высшую меру наказания в отношении двоих преступников, приговорив их к смертной казни через повешение. Как пишет информационное агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники, двух человек приговорили к смертной казни через повешение.

Имена убитых не разглашаются. Как уточнили в издании, приговор привели в исполнение утром в четверг, 27 декабря. Приказ отдал глава Минюста Японии Такаси Ямасита.

Напомним, в последний раз высшая мера наказания была применена в отношении преступников в Японии в июле 2018 года. Тогда были казнены шесть руководителей запрещенной в том числе и в России секты «Аум Синрике». 

В целом в 2018 году казнили 15 человек, еще более 100 опасных преступников ожидают вынесения приговора по их делу.

Двоих заключенных казнили в японской тюрьме

Автор: Алия Садыкова
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