Два спутника «Канопус-В» выведены на целевую орбиту

Москва, 27 декабря. Два российских спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» номер 5 и 6, запущенные с помощью ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Восточный, выведены на целевую орбиту. Об этом рассказали в Роскосмосе.

Отмечается, что произошло отделение космических аппаратов от разгонного блока. Как пишет РИА Новости, это был последний пуск по российской космической программе в 2018 году. В ведомстве уточнили, что далее спутники на орбиту выстой 478 километров (минимальная высота орбиты) на 522 километра вывел разгонный блок «Фрегат».

Ранее сообщалось, что «Протон-М» вывел на орбиту российский военный спутник. Ракета стартовала 21 декабря в 03.20 по московскому времени с космодрома «Байконур».

В Минобороны РФ добавили, что космический аппарат был запущен в интересах российского оборонного ведомства. Предстартовые операции и старт ракеты были проведены в штатном режиме.