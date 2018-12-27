Облачные хранилища станут одной из главных целей кибератак в 2019 году — эксперты

Москва, 27 декабря. По мнению специалистов, предотвращение угроз в информационном пространстве превращается в один из главных объектов вложения усилий и финансовых средств.

Эксперты компании InfoWatch полагают, что 2019 год окончательно закрепит вопросы обеспечения информационной безопасности в политической повестке многих государств мира, а некоторые из них и вовсе могут столкнуться с «региональными киберконфликтами». Деятельность хакеров, направляемая теми или иными политическими структурами, может быть направлена на выведение из строя крупных жизненно важных объектов, таких, к примеру, как электростанции.

Впрочем, как считают специалисты, основное внимание киберпреступников в следующем году будет сосредоточено на попытках хищения личных и коммерческих данных. Так, по прогнозам, одной из главных целей хакерских атак могут стать облачные хранилища, банковские информационные системы, а также «умные» вещи, получающие все большее распространение в быту.

В InfoWatch отмечают, что причиной возрастающего количества утечек информации становится более медленное развитие систем безопасности в сравнении с развитием цифровых сервисов.

Напомним, один из наиболее масштабных случаев кражи персональных данных зафиксирован в уходящем году в сети отелей Marriott, у которой хакеры похитили информации о более чем 500 млн постояльцев. Речь идет о паспортных данных, электронных и почтовых адресах и даже платежных данных клиентов. Как только стало известно об утечке, курс акций Marriott на бирже упал на 5,6%.