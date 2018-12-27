«Я не хочу быть следующим»: австрийский журналист призвал Запад повлиять на Киев из-за нападок радикалов

Киев, 27 декабря. Журналист австрийской телерадиокомпании ORF Кристиан Вершюц попросил власти Австрии защитить его от угроз на Украине.

Своими опасениями репортер делится в статье, которая была опубликована накануне на страницах издания Kronen Zeitung. Кристиан Вершюц заявил, что опасается за свою жизнь и жизнь коллег, работая на Украине.

«На Украине действуют военизированные, ультранационалистические группы, которые угрожают журналистам, освещающим с критической точки зрения политику руководства Украины, и пытающимся соблюдать объективность», — пишет журналист.

Вершюц призывает власти своей страны, а также руководство телерадиокомпании ORF воздействовать на Украину в этом вопросе.

«Двоих журналистов уже убили, я не хочу быть следующим», — написал репортер, адресуя послание генеральному директору ORF и федеральному правительству Австрии.

Также, дабы обезопасить свою жизнь, репортер призвал австрийские власти добиться удаления записи о себе на украинской странице в интернете «Посипака — Агент Кремля».

«Я указываю на то, что на Украине есть физическая угроза не только для меня, но и для моих сотрудников», — также пишет на страницах Kronen Zeitung журналист Кристиан Вершюц.

Кроме прочего репортер также обращает внимание на то, что его съемочной группе киевские власти отказывают в аккредитации. И это не самая большая преграда, чинимая на Украине журналистам.

«Страны Европейского союза и Соединенные Штаты Америки об этом знают, но молчат. Молчание ягнят надо прекратить», — резюмировал журналист австрийской телерадиокомпании ORF Кристиан Вершюц.

Добавим, что, как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, за три месяца до выборов главы государства категорически против отдать свои голоса за действующего президента Украины выступили более 50% украинцев.