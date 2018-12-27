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«Я не хочу быть следующим»: австрийский журналист призвал Запад повлиять на Киев из-за нападок радикалов

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«Я не хочу быть следующим»: австрийский журналист призвал Запад повлиять на Киев из-за нападок радикалов

Киев, 27 декабря. Журналист австрийской телерадиокомпании ORF Кристиан Вершюц попросил власти Австрии защитить его от угроз на Украине.

Своими опасениями репортер делится в статье, которая была опубликована накануне на страницах издания Kronen Zeitung. Кристиан Вершюц заявил, что опасается за свою жизнь и жизнь коллег, работая на Украине.

«На Украине действуют военизированные, ультранационалистические группы, которые угрожают журналистам, освещающим с критической точки зрения политику руководства Украины, и пытающимся соблюдать объективность», — пишет журналист.

Вершюц призывает власти своей страны, а также руководство телерадиокомпании ORF воздействовать на Украину в этом вопросе.

«Двоих журналистов уже убили, я не хочу быть следующим», — написал репортер, адресуя послание генеральному директору ORF и федеральному правительству Австрии.

Также, дабы обезопасить свою жизнь, репортер призвал австрийские власти добиться удаления записи о себе на украинской странице в интернете «Посипака — Агент Кремля».

«Я указываю на то, что на Украине есть физическая угроза не только для меня, но и для моих сотрудников», — также пишет на страницах Kronen Zeitung журналист Кристиан Вершюц.

Кроме прочего репортер также обращает внимание на то, что его съемочной группе киевские власти отказывают в аккредитации. И это не самая большая преграда, чинимая на Украине журналистам.

«Страны Европейского союза и Соединенные Штаты Америки об этом знают, но молчат. Молчание ягнят надо прекратить», — резюмировал журналист австрийской телерадиокомпании ORF Кристиан Вершюц.

«Я не хочу быть следующим»: австрийский журналист призвал Запад повлиять на Киев из-за нападок радикалов

Добавим, что, как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, за три месяца до выборов главы государства категорически против отдать свои голоса за действующего президента Украины выступили более 50% украинцев.

Автор: Константин Терехов
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