Чижов рассказал, как изменился товарооборот между Россией и ЕС

Москва, 27 декабря. За первые три квартала текущего года товарооборот между Россией и Евросоюзом вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 21,5% — об этом сообщил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

По словам Чижова, росту товарооборота в нынешнем году способствовала ситуация на валютном рынке и повышение стоимости экспортируемого сырья. Впрочем, как отметил постпред, ситуация просто возвращается в нормальное русло.

«Это естественное возвращение торговли между Россией и ЕС к уровню, отвечающему степени взаимопроникновения наших экономик, в соответствии со здравой коммерческой логикой и вопреки необдуманным политическим демаршам Запада», — рассказал Чижов в интервью «Известиям».

Постоянный представитель РФ при ЕС подчеркнул, что уровень товарооборота в данный момент, вопреки санкциям, превысил показатели первого квартала «досанкционного» 2014 года. В текущем году в экономическом партнерстве с рядом европейских стран удалось даже обогнать рекорд, установленный в 2012 году. Речь идет о таких странах, как Португалия, Бельгия, Ирландия, Кипр, Дания и Румыния.

Как сообщает «RT», ранее Владимир Чижов заявил что Россия продолжит политический диалог с ЕС в 2019 году.

Напомним, Европейский союз продлил санкции в отношении РФ до 31 июля 2019 года