ВСУ обстреляли ЛНР из минометов

Луганск, 27 декабря. Позиции народной милиции ЛНР были обстреляны украинскими силовиками два раза за минувшие сутки.

О текущей ситуации на линии соприкосновения народной милиции и ВСУ в Луганской народной республике рассказали агентству «Луганскинформцентр» в оборонном ведомстве ЛНР.

Так, за последние 24 часа обстрелу подверглись районы поселка Донецкий и станицы Луганской. Подразделения украинской армии, несмотря на достигнутую ранее договоренность о перемирии, вели огонь из 120-мм миномета и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Напомним, что за период с осени 2014 года между Киевом и республиками Новороссии около двух десятков раз объявлялся режим прекращения огня, после чего украинские силовики снова и снова нарушали условия перемирия, открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в тыл в соответствии с Минскими соглашениями.

Комплекс мер, согласованны в 2015 году в Минске, предусматривал прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления «особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей».