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Трамп признался, что при перелете в Ирак переживал за первую леди

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Трамп признался, что при перелете в Ирак переживал за первую леди

Багдад, 27 декабря. Президент США Дональд Трамп рассказал о своих впечатлениях при перелете в Ирак.

О неожиданном визите на американскую военную базу нынешний глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу NBC, признавшись, что чрезвычайно сильно переживал за супругу.

«Я беспокоился за институт президентства. Не за себя лично. Я беспокоился за первую леди, скажу я вам. Я летал на разных самолетах. Всех типов и размеров. Я никогда ничего подобного не видел», — рассказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей побывали в Ираке, чтобы пообщаться с американскими военными и их командирами и поздравить их с Рождеством, напоминает «Газета.ru».

Во время поездки в Ирак Трамп заявил, что у него нет планов по сокращению контингента американских войск в Ираке.

Автор: Константин Терехов
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