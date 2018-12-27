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Сирия: около 900 новых квартир появятся в восстановленном районе Алеппо

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Сирия: около 900 новых квартир появятся в восстановленном районе Алеппо

Дамаск, 27 декабря. В Сирии в восстановленном жилом районе в восточном Алеппо появятся около 900 новых квартир.

Как рассказал журналистам заместитель директора стройкомпании Мажд Аль-Юсфи, жилье будет доступно жителям, который были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

«Из 56 зданий в районе Аль-Зарад, на улице Савану Шабаши, мы уже закончили 30 — это 900 квартир. Мы ведем работу уже год, через два месяца сдадим первый дом», — пояснил Аль-Юсфи.

Как напоминает «Газета.ru», сирийский Алеппо был полностью освобожден от вооруженных группировок оппозиции в декабре 2016 года и с тех пор находится под контролем правительственных сил.

Автор: Константин Терехов
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