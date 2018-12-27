Дональд и Меланья Трамп посетили американскую авиабазу в Германии

Рамштайн-Мизенбах, 27 декабря. Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей прибыли на базу американских ВВС «Рамштайн» (Ramstein Air Base).

Хозяин Белого дома и первая леди США продолжают «рождественский вояж» по американским военным базам. В четверг, 27 декабря, чета Трампов прибыла на авиабазу Рамштайн, расположенную в Германии.

Как напоминают «Известия», база Рамштайн является опорным пунктом американских военно-воздушных сил на территории Германии, а также одной из двух немецких баз с ядерным оружием. Здесь также находятся штаб-квартира ВВС США в Европе, одна из баз НАТО и, по неподтвержденным данным, центр управления полетами военных беспилотников.

Авиабаза получила известность после публикаций СМИ о содержащихся там по обвинению в терроризме заключенных. В 2006 году президент США Джордж Буш – младший официально подтвердил этот факт.

Отметим, в рождественскую ночь Дональд и Меланья Трамп посетили американскую военную базу в Ираке, где пообщались с военнослужащими в неформальной обстановке. Там президент США заявил, что не планируется сокращать иракский контингент войск США.