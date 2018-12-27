Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Костромской области

Кострома, 27 декабря. При пожаре в частном доме в одной из деревень Костромской области погибли трое детей.

В доме, где произошла трагедия, проживала семья, состоящая из пяти человек – это двое взрослых, а также трое их несовершеннолетних детей. Кроме того, женщина была беременна четвертым ребенком, сообщает ТАСС.

Когда начался пожар, глава семейства находился на работе, его жена успела выбежать из горящего жилища, однако трое детей не сумели покинуть дом и погибли в огне.

В настоящее время на месте работают пожарные и сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает «Газета.ru».