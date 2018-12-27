«Возмутительный цирк»: украинский политолог назвал единственное достижение Порошенко за месяц военного положения

Киев, 27 декабря. Украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что военное положение на Украине стало «уникальным в мировой истории», поскольку было объявлено без угрозы наступления противника.

Эксперт утверждает, что президент Украины Петр Порошенко пошел на введение в ряде регионов страны военного положения с единственной целью — укрепить собственные политические позиции в преддверии президентских выборов. Однако, подчеркивает Погребинский, выполнить ему это не удалось.

«Ничего он не решил. Никаких опросов, показывающих, что что-то ему добавили Россия или еще кто-то, пока нет. Я сильно сомневаюсь, что он что-то добавил. Абсолютному большинству украинцев понятно: военное положение — возмутительный цирк, в результате которого многие люди имели проблемы», — заявил политолог в эфире телепрограммы «Время покажет».

По мнению Погребинского, единственное достижение Порошенко за месяц военного положения состоит в том, что ему удалось «поддержать русофобскую атмосферу Запада», еще раз доказав, что он «является стопроцентным исполнителем чужой воли». Политолог отмечает, что действующим руководителем Украины двигало единственное желание — «угодить американским кураторам», поскольку вся история лишилась смысла в тот момент, когда стало очевидно, что не получится изменить ситуацию с выборами.

Ранее «Известия» писали о том, что Киев не нашел причин для продления в стране военного положения, однако, как считают эксперты, дальнейшие украинские провокации в отношении России не исключены.

Напомним, поводом для введения в 10 регионах Украины военного положения стало задержание в российских территориальных водах трех кораблей ВМСУ, которые незаконно пересекли государственную границу РФ в районе Керченского пролива. Киев незамедлительно объявил законные действия пограничников ФСБ России «агрессией», представляющей угрозу национальной безопасности Украины, после чего решением Порошенко, поддержанным депутатами Рады, в ряде регионов страны был объявлен особый военный режим. Кроме того, Киев запретил въезд на территорию Украины всем мужчинам, имеющим гражданство РФ, в возрасте от 16 до 60 лет.

В Москве инцидент в Керченском проливе назвали провокацией, подчеркнув, что российские пограничники действовали, исходя из поставленных задач по охране рубежей страны. Как неоднократно заявляли в Кремле, Россия не планировала и не планирует «нападать» на территорию Украины.