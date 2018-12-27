Неизвестные разгромили и ограбили храм УПЦ МП в Одесской области

Одесса, 27 декабря. Храм Украинской православной церкви Московского патриархата разгромили и ограбили в Одесской области Украины.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила депутат Одесского областного совета Ирина Ковалиш, уточнив, что инцидент произошел в селе Семеновка минувшей ночью.

«Неизвестные устроили погром, украли пожертвования и осквернили церковное помещение. Это — далеко не первое нападение на храмы УПЦ в Белгород-Днестровском районе на моей депутатской памяти», — пояснила Ковалиш.

По словам депутата, за последние несколько лет после государственного переворота на Украине это уже пятый случай. Однако ни разу вандалы найдены не были, пишет «Газета.ru».