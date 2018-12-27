«Союз-2.1а» с 28 спутниками запустили с «Восточного»

Благовещенск, 27 декабря. Ракета-носитель «Союз-2.1а», имеющая на борту два российских космических аппарата и 26 иностранных спутников, успешно стартовала с космодрома «Восточный».

Старт ракеты прошел в намеченное время — «Союз» с разгонным блоком «Фрегат» оправился в космос в 05.07 по мск. Через час после запуска по плану начнется выведение на орбиту первой группы космических аппаратов, среди которых и отечественный спутник «Канопус-В» №6, который войдет в группировку спутников, предназначенных для непрерывного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций на поверхности Земли.

Затем на высоте 585 километров произойдет отделение 12-ти иностранных спутников. Еще через два часа планируется вывод на орбиту остальных 14 зарубежных космических аппаратов, а также четырех макетов спутников. В 10 утра по московскому времени разгонный блок «Фрегат» включит двигатель для схода с орбиты, после чего войдет в атмосферу.

Отметим, это последний пуск по российской космической программе в уходящем году и четвертый старт в истории российского космодрома «Восточный».