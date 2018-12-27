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Боевой модуль для борьбы с дронами появится в России

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Боевой модуль для борьбы с дронами появится в России

Москва, 27 декабря. В России разрабатывается беспилотный боевой модуль для борьбы с дронами.

Об этом РИА Новости рассказал генеральный конструктор проекта Подольского электромеханического завода Умахан Умаханов, уточнив, что модуль предназначен также для защиты объектов от ударов истребителей, авиации, вертолетов.

«Модуль можно будет устанавливать на любые самодвижущиеся платформы. Сроки создания зависят от получения заказов, пока это исключительно инициативная разработка», — добавил конструктор.

Впрочем, если предприятие получит государственный заказ от министерства обороны, то работы ускорятся и займут в общей сложности от разработки до начала серийного производства не более трех лет, сообщает «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
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