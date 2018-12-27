Опрос показал, что более 30% украинцев стесняются своего гражданства

Киев, 27 декабря. Согласно исследованию, проведенному социологической группой «Рейтинг», примерно каждый третий житель Донецкой, Луганской, Харьковской, Полтавской, Запорожской и Одесской областей не ощущает гордости за то, что живет на Украине.

Жители Украины больше гордятся своим городом или селом, нежели страной — таковы данные опроса, проведенного среди 40 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины и Киеве в рамках проекта группы «Рейтинг» «Портреты регионов».

Так, почти 80% опрошенных испытывают гордость за то, что являются жителями своего города или села. Опрос показал, что 31% украинцев стесняются своего гражданства. При этом цифры существенно разнятся от региона к региону. Наиболее патриотичными являются жители Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областей, тогда как на востоке и юге Украины настроения намного более прохладные.

Отметим, что среди главных поводов для гордости украинцы называют не какие-то современные достижения, к примеру, майдан или «безвиз», а природу и историю страны. При этом лишь 6% опрошенных оценивают политическую ситуацию в государстве как спокойную, каждый третий считает, что положение — критическое.

Среди других поводов для национальной гордости примерно каждый пятый украинец называет достопримечательности, 14% опрошенных — природные ресурсы, 12% гордятся выдающимися людьми и лишь каждый десятый испытывает гордость за спортивные достижения и кухню.

Чаще других о гордости природой говорили в Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской областях и в Закарпатье.

Историю ценят во Львовской, Запорожской областях и в Киеве. Чтут традиции региона на западе страны, любят культуру и искусство — в столице и на Львовщине.

Что касается негативных настроений, то больше всего украинцев угнетает военный конфликт в Донбассе (72%), а также взяточничество и коррупция во власти (41%). Каждый второй житель страны озабочен высоким уровнем тарифов при низких пенсиях и зарплатах. 40% опрошенных волнует инфляция, каждый пятый при этом не надеется, что ситуация изменится в следующем году.

Политические предпочтения респондентов распределились следующим образом: 21% верят, что на президентских выборах победит Юлия Тимошенко. За последний год количество тех, кто убежден в ее победе, выросла вдвое. В победе Петра Порошенко уверены 12,8%, что меньше чем в предыдущем году (15%). Победу Зеленского видят около 5%, Бойко — 3,5%, Ляшко — 2,2%, Гриценко — 2,1%.

Антирейтинг возглавляет действующий украинский президент Порошенко. За него не проголосовали бы ни в коем случае 50,3% респондентов, которые собираются пойти на выборы. В этом показателе Порошенко занимает первую строчку во всех регионах, кроме Львовщины, где лидером антирейтинга является Бойко.