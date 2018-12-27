Разработанные в РФ станки начали экспортировать в Германию

Ростов-на-Дону, 27 декабря. Разработанные в России станки для производства карданных валов экспортируют в Германию.

Об этом рассказали в пресс-службе Донского государственного технического университета, со специалистами которого инновационное предприятие «Энсет» разработало оборудование.

«Компания SB-Autoteile GmbH приобрела стенд для сборки, сварки и балансировки карданных валов «Уникар-3000», а также пресс для запрессовки и кернения крестовин карданных валов ПР-6», — цитирует РИА Новости сообщение вуза.

В настоящее время ООО «Энсет» ведет переговоры по поставке оборудования в компании США, Замбии, Венгрии, Литвы, Латвии, уже заключены договоры с клиентами из Испании, Италии, Польши, сообщает «Газета.ru».