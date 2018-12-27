«Пиар, блеф и обман»: Азаров прокомментировал отмену военного положения на Украине
Москва, 27 декабря. Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров прокомментировал отмену военного положения на Украине.
Размышлениями на тему того, что происходило на протяжении последнего месяца в Киеве, политик поделился с читателями на своей странице в социальной сети Facebook, начав пост просто и лаконично – «закончилось то, чего реально и не было».
«Пресловутое военное положение объявлено отмененным. Для Украины, прежде всего, для правящего режима оно было незамеченным», — прокомментировал вчерашнее решение Порошенко Азаров.
При этом бывший премьер-министр Украины вспомнил про депутатов Рады, которым условия «военного положения» не помешали проводить время так, как им заблагорассудится.
«Депутаты спокойно отдыхают на Мальдивах или Сейшелах, правда, не в камуфляжной форме. Порошенко и Луценко пьянствовали в ресторанах», — продолжил рассуждать экс-глава украинского правительства.
При этом, поясняет политик, причин того, из-за чего более месяца назад было введено пресловутое военное положение, как не было, так и нет сейчас.
«Никакой концентрации российских войск на границах как не было, так и нет. А что было? Пиар, блеф и обман. И в этом Порошенко не имеет себе равных», — констатирует Азаров.
Как считает бывший премьер, на Украине, по сути, военного положения вовсе не было, а было искажение фактов, пишет «Газета.ru».
«Это предвыборная профанация. Это карикатура, чтобы устрашить и запугать украинский народ несуществующей «российской агрессией» в преддверии выборов», — резюмирует Николай Азаров.
Напомним, что ранее российский сенатор Алексей Пушков, комментируя отмену военного положения на Украине, заявил, что Петр Порошенко не намерен отказываться от «предвоенной истерии».