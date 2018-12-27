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Дерипаска лишился бесплатного проезда в общественном транспорте Саяногорска

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Дерипаска лишился бесплатного проезда в общественном транспорте Саяногорска

Саяногорск, 27 декабря. Депутаты Совета народных депутатов Саяногорска в Хакасии лишили ряда льгот почетных граждан города, среди которых оказался миллиардер Олег Дерипаска.

Как сообщил замглавы Саяногорска по ЖКХ и транспорту Сергей Борисов мера по лишению льгот связана с ситуаций в местном бюджете.

Так, органы местного самоуправления лишаются возможности исполнять расходные обязательства в городском бюджете не связанные с исполнением бюджетным полномочий, если доля дотаций в местном бюджете превышает 20%, сообщает «ФедералПресс».

«Хочу подчеркнуть, что эта мера является вынужденной, ни у кого нет цели ущемить наших почетных граждан. Я думаю, когда ситуация изменится, можно вернуться к этому вопросу», — подчеркнул Борисов в беседе с журналистами.

Как сообщает News.ru, Олег Дерипаска стал почетным гражданином Саяногорска, когда возглавлял группу компаний «Русский алюминий», часть предприятий которой расположены в Саяногорске.

Автор: Денис Коробейников
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