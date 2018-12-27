В России начали продавать бюджетный смартфон со встроенной рекламой

Москва, 27 декабря. Реклама, которую нельзя отключить на экране нового смартфона Fly Life Play, компенсируется доступной ценой.

Впервые в истории на российском рынке появился смартфон с особой функцией. Разработчики называют ее «новостным контентом с рекламными предложениями» и по сути это — лента новостей, которую можно настроить «под себя», содержащая рекламу, не подлежащую отключению.

Рекламные блоки с товарами и предложениями, которые могут заинтересовать владельца смартфона, будут появляться на заблокированном экране. Эту опцию, предупреждают производители, невозможно удалить из программного обеспечения. Таким образом, субсидируется стоимость телефона. Его цена, действительно, является весьма доступной и составляет всего 3990 рублей.

Начинка нового Fly Life Play также является бюджетной. Смартфон оснащен гигабайтом оперативной памяти при 8 Гб встроенной. Диагональ экрана составляет 5,45 дюйма с разрешением в 480x960 пикселей. За фото- и видеосъемку отвечают две камеры с разрешением в 8 и 5 мегапикселей. Гаджет работает под операционной системой Android 8.1 Oreo (Go edition) и весит 175 граммов.

Ранее «Газета.ру» писала о самых необычных смартфонах 2018 года, среди которых — смартфоны-слайдеры, телефоны со спрятанной камерой и «гибкие смартфоны».