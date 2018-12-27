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Французский пенсионер решился переплыть Атлантику в бочке

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Французский пенсионер решился переплыть Атлантику в бочке

Париж, 27 декабря. Пенсионер из Франции Жан-Жак Савен решил пересечь Атлантический океан в бочке.

Как сообщает агентство AFP, «судно», на котором 71-летний мужчина собирается пересечь океан, не оснащено специальным оборудованием, и будет перемещаться за счет морских течений и ветров.

Впрочем, бочка, на которой будет путешествовать француз, весьма комфортабельна — она три метра длиной и два метра диаметром, весит 450 килограммов и сделана из эпоксидной многослойной фанеры. 

Внутри морского «судна» располагается кушетка, кухонный уголок, стол для карт, есть место для хранения вещей, а в полу вырезан иллюминатор, с помощью которого можно будет наблюдать за рыбами.

Как пишет «Газета.ru», путешествие Савена началось хорошо, бочка плывет со скоростью 2–3 км/ч. Путешественник рассказал, что взял с собой бутылку вина, чтобы отметить Новый год, а также бордоское вино, чтобы отпраздновать 72-летие 14 января.

Автор: Константин Терехов
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