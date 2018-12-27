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Названы самые востребованные навыки для профессий будущего

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Названы самые востребованные навыки для профессий будущего

Москва, 27 декабря. Специалисты навали самые востребованные навыки, которые пригодятся россиянам в профессиях будущего.

Так, после 2020 года такими навыками станет системное мышление и ответственность. Кроме того, в профессиях будущего будут востребованы умения ориентироваться на результат, анализировать большие объемы информации, а также быть способными к самоорганизации.

«Высококвалифицированные специалисты обязаны быть готовы к смене деятельности  в критической ситуации подменить специалистов другого толка», — сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование НТИ «Автонет».

Автор: Денис Коробейников
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