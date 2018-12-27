«Порошенко не откажется от предвоенной истерии»: Пушков прокомментировал отмену военного положения на Украине

Москва, 27 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал отмену военного положения на Украине.

Размышлениями на тему того, что происходит в эти дни в Киеве, член верхней палаты российского парламента поделился с читателями в своем аккаунте в сервисе микроблогов Twitter.

«Агрессия России» в виде атаки на Мариуполь, о чем он говорил на каждом углу, не состоялась. В Европе это всерьез не восприняли, а оппоненты подозревали в худших намерениях», — написал сенатор о причинах отмены военного положения на Украине.

Кроме того, как считает Пушков, президент Украины был вынужден пойти на такой шаг, дабы его многочисленные оппоненты не смогли обвинить в том, что он хочет сорвать выборы.

«Но отмена военного положения не означает, что Порошенко откажется от предвоенной истерии. Напротив, он будет ее поддерживать и наращивать», — продолжает размышлять член российского СовФеда.

По мнению российского сенатора, пока еще президент Украины предпримет максимум попыток для того, чтобы итоги предстоящих в конце марта выборов были такими, какими они нужны ему.

«Возможно, (Порошенко. — Прим. ФАН) пойдет на новое обострение, дабы под прикрытием (предвоенной истерии. — Прим. ФАН) сфабриковать нужные ему итоги выборов, и получить автоматическую поддержку Запада», — резюмирует Алексей Пушков.

Как напоминает RT, накануне на заседании Совета по национальной безопасности и обороны Украины президент Петр Порошенко объявил об окончании действия режима военного положения.

Ведущие украинские эксперты проанализировали последствия данного решения и отметили, что для Порошенко этот шаг стал «ударом в штангу» и не принес Украине ничего, кроме вреда.