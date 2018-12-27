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Скончался актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне, Гибсона и Вин Дизеля

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Олег Хартулари и Дмитрий Матвеев (справа)

Москва, 27 декабря. Российский актер Дмитрий Матвеев, дублировавший Вина Дизеля и Сильвестра Сталлоне умер в возрасте 65 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его друг Олег Хартулари.

Матвеев скончался 25 декабря. Причина смерти не называется.

Отметим, что всего Матвеев снялся в 50 фильмах. Российским зрителям он известен по фильмам «Тегеран-43», «Государственная граница» «Криминальный квартет», «Осенний Марафон» и многим другим. Также актер снимался в таких сериалах, как «Обреченная стать звездой», «Кармелита» и других.

Кроме того Матвее работал на студии «Варус-видео», где он озвучил персонажей Мэла Гибсона, Сильвестра Сталлоне, Вина Дизеля.

Автор: Денис Коробейников
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