Эксперты рассказали о навыках, которые будут востребованы на рынке труда

Москва, 27 декабря. Тем, кто хочет быть востребованным специалистом в будущем, нужно развивать системное мышление и ответственность.

Такой вывод сделали аналитики НТИ «Автонет», которые опросили более 500 экспертов, составив рейтинг самых востребованных навыков у профессионалов, работающих в сфере перспективных направлений цифровой экономики.

«Профессионалы будущего должны уметь схватывать на лету и анализировать большие объемы информации, в любых ситуациях ориентироваться на результат и быть способными к самоорганизации вне зависимости от местонахождения», — гласят результаты исследования.

Кроме того, специалистам, которые хотят оставаться востребованными, нужно быть готовыми к смене деятельности, а в идеале — стремиться к многопрофильности и способности подменять своих коллег.

Аналитики отмечают также, что важными среди технических специалистов будут социальные навыки, которые помогут создавать действительно нужный обществу продукт с учетом потребностей и интересов людей.

Ранее «Газета.ру» сообщала о том, что в ближайшем будущем многие привычные профессии исчезнут, а технологии высвободят огромную массу трудоспособного населения, которым придется заново искать себе место на рынке труда.