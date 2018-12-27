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Эксперты рассказали о навыках, которые будут востребованы на рынке труда

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Эксперты рассказали о навыках, которые будут востребованы на рынке труда

Москва, 27 декабря. Тем, кто хочет быть востребованным специалистом в будущем, нужно развивать системное мышление и ответственность.

Такой вывод сделали аналитики НТИ «Автонет», которые опросили более 500 экспертов, составив рейтинг самых востребованных навыков у профессионалов, работающих в сфере перспективных направлений цифровой экономики.

«Профессионалы будущего должны уметь схватывать на лету и анализировать большие объемы информации, в любых ситуациях ориентироваться на результат и быть способными к самоорганизации вне зависимости от местонахождения», — гласят результаты исследования.

Кроме того, специалистам, которые хотят оставаться востребованными, нужно быть готовыми к смене деятельности, а в идеале — стремиться к многопрофильности и способности подменять своих коллег.

Аналитики отмечают также, что важными среди технических специалистов будут социальные навыки, которые помогут  создавать действительно нужный обществу продукт с учетом потребностей и интересов людей.

Ранее «Газета.ру» сообщала о том, что в ближайшем будущем многие привычные профессии исчезнут, а технологии высвободят огромную массу трудоспособного населения, которым придется заново искать себе место на рынке труда. 

Автор: Виталий Рыжков
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