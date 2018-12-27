Стало известно, сколько россиян продлят новогодние каникулы

Москва, 27 декабря. По данным исследования, проведенного сервисом по поиску работы Superjob, около 10% россиян продлять новогодние каникулы.

Так, 10% работающих россиян планируют отдохнуть на несколько дней подольше, присоединив к каникул несколько дней от отпуска или отгул. Каждый десятый россиянин не определился со своими планами. Кроме того, 13% опрошенных заявили, что работают по сменному графику.

По данным исследования, чаще всего дополнительный день отгула планировали взять люди в возрасте от 35 до 44 лет, а также россияне с доходом от 35 до 45 тысяч рублей в месяц.

Отметим, что опрос проводился с 24 по 25 декабря 2018 года. В нем приняли участия 1,6 тысячи респондентов в 262 населенных пунктах РФ, пишет РИА Новости.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что по данным Минтруда РФ в 2019 году увольнения могут грозить водителям и работникам банковской сферы.