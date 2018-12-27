Сечин рассказал, как сильно вырастут цены на бензин в России в 2019 году

Москва, 27 декабря. По словам руководителя «Роснефти» Игоря Сечина, топливо подорожает в цене в будущем году не более чем на 2%.

«Топливо есть, все нормально. Повышение цены будет небольшое, НДС и акцизы не повлияют», — рассказал Сечин корреспонденту ТАСС.

Как отметил глава «Роснефти», из-за повышения НДС топливо подорожает примерно на 1,7%, а акцизы на цены не повлияют, потому что «предусмотрен демпфирующий механизм».

Кроме того, Сечин рассказал о своем видении ситуации с ценами на нефть на мировом рынке. По его мнению, обвал стоимость нефти вызван уходом с рынка «финансовых спекулянтов» и ситуация должна стабилизироваться уже в ближайшем будущем.

«Основным фактором стало повышение ставки ФРС, которая привела к вымыванию финансовых спекулянтов с рынка. Мы готовы к любым ситуациям», — подчеркнул Игорь Сечин.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что президент России Владимир Путин надеется на грамотные действия российского правительства по предотвращению роста цен на бензин — соответствующее заявление лидер РФ сделал в ходе ежегодной пресс-конференции.