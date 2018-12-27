Ученые рассказали, почему речные раки грустят во время линьки

Париж, 27 декабря. Французские специалисты из университета Бордо выяснили, что речные раки подвержены тревожности во время линьки.

По словам ученых, раки теряют интерес к окружающему миру, поскольку за линьку и стресс у них отвечают одинаковые гормоны.

Так, как только у них начинается процесс линьки и раки сбрасывают свой панцирь они прячутся в темные места и теряют интерес для исследования окружающего пространства. Специалисты выяснили, что уровень тревожности у раков повышается в первые несколько часов после линьки. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Experimental Biology, сообщает «Мир-24».

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