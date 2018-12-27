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Названа причина обысков в компании «Красное и белое»

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Названа причина обысков в компании «Красное и белое»

Москва, 27 декабря. Представители организации озвучили причины обысков в офисах и на складах компании «Красное и Белое».

Как сообщает РИА Новости, не называя по именам своих собеседников, по их словам причиной обысков, которые проводят с участием представителей ФСБ, стали подозрения в обороте контрафактной продукции и неуплате налогов.

При этом накануне, комментируя новости о следственных действиях в отношении компании, владелец «Красное и Белое» Сергей Студенников заявлял, что не знает, с чем связано все происходящее.

Как напоминают «Известия», Федеральная служба безопасности накануне проводила обыски на складах компании «Красное и Белое». Мероприятия начались утром в среду в офисе и складах в Челябинске.

Автор: Константин Терехов
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