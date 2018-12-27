В американском флоте перестанут сажать «на хлеб и воду»

Вашингтон, 27 декабря. В ВМФ США отменяют традиционное наказание, когда провинившихся моряков сажали в карцер на хлеб и воду — соответствующие изменения в американском кодексе военной юстиции вступают в силу с января будущего года.

С 1 января командиры кораблей американских ВМС потеряют право сажать провинившихся подчиненных на хлеб и воду в карцер. Тем не менее, за ними сохраняется право наказывать членов команды за незначительные проступки.

Таким образом, уходит в прошлое флотская традиция, существовавшая более полутора веков. В 1862 году был отменен такой вид наказания, как порка у мачты. В тот период капитаны могли отправить матроса в карцер на срок до одного месяца и это считалось более «гуманной» процедурой. В начале XX века отправку «на хлеб и воду» сократили до одной недели, а в 1959 году максимальный срок наказания уменьшился до трех суток.

По правилам, действие которых прекращается через несколько дней, провинившимся давали хлеб трижды в сутки. Кроме того, им разрешалось читать религиозную литературу.

Изменения в кодексе военной юстиции, согласно планам их инициаторов, должны избавить американский флот от пережитков прошлого. Однако, по мнению ряда экспертов, сделать это удастся не в полной мере, поскольку командиры кораблей зачастую вершат правосудие вместо независимой судебной власти.

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