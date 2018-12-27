Стало известно, какие люди чаще всего становятся буйными лунатиками

Москва, 26 декабря. Люди, подверженные тревожным состояниям, принимающие антидепрессанты, а также страдающие «афганским синдромом» находятся в группе риска и могут заболеть опасными формами лунатизма. Об этом заявили канадские ученые из университета Макгилла в Монреале.

По словам доктора Рональда Постума, существуют два вида сна: быстрый и медленный сон. Так, во время медленного сна организм восстанавливает силы, а фаза быстрого сна характеризуется наличием сновидений.

Ученые выяснили, что некоторые люди страдают необычными нарушениями в работе мозга, которые проявляются во время быстрого сна. Специалисты не могут установить с чем точно связаны нарушения, однако точно установлено, что человек начинает совершать действия, которые он производит во сне. Такие люди могут быть опасны для окружающих.

Канадские специалисты опросили 30 тысяч пожилых добровольцев, которые не страдали болезнями сердца и нейродегенеративными заболеваниями. В результате опросов выяснилось, что около тысячи респондентов оказались подвержены от лунатизму.

Ученые выяснили, что большая часть лунатиков принимали антидепрессанты. При этом страдающие лунатизмом пили их в 2,5 раза чаще, чем остальные участники опроса. Также среди страдающих лунатизмом оказались подверженные тревожному состоянию люди, а также носители «афганского синдрома».

Канадские специалисты подчеркивают, что все эти факторы не влияют на прямую на развитие лунатизма, однако проанализировав их, ученые смогут причины этого заболевания, сообщает журнал Neurology.