ВТБ будет использовать робота-коллектора для работы с должниками

Москва, 27 декабря. В ВТБ появился робот-коллектор, который «выбивает» долги у недобросовестных заемщиков банка.

С заявлением на тему выступил заместитель председателя правления кредитного учреждения Анатолий Печатников во время большого интервью «Известиям», которое было опубликовано в четверг.

«Искусственный интеллект в розничном бизнесе сегодня выполняет функции робота-коллектора. Это обучаемый алгоритм, он обзванивает клиентов, идентифицирует их — просит представиться, назвать дату рождения, потом напоминает о задолженности», — пояснил банкир.

Анатолий Печатников добавил, что работа робота эффективна на небольших периодах просрочки. При этом искусственный интеллект может в сотни раз обогнать человека по продуктивности и существенно сэкономить человеческие ресурсы.