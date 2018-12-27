Дочь Аркадия Гайдара подала многомиллионный иск из-за «Чука и Гека»

Москва, 27 декабря. Приемная дочь знаменитого советского писателя Аркадия Гайдара Евгения Гайдар-Голикова подала иск на 9 миллионов рублей из-за нарушения авторских прав.

Ответчиком в суде выступит издательство ООО «Стрекоза», которое выпустило в тираж без разрешения ответчицы ряд популярных произведений писателя, среди которых «Чук и Гек», «Тимур и его команда», «Сказка о Мальчише-Кибальчише».

Как рассказала журналистам «Московского комсомольца» пресс-секретарь Останкинского районного суда, всего Евгения Гайдар-Голикова подала пять исков на общую сумму в девять миллионов рублей.

Как напоминает RT, Аркадий Гайдар – советский детский писатель, журналист и киносценарист. Повести и рассказы Гайдара переведены на многие языки, вошли в школьную программу и часто экранизировались.