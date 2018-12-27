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Эксперт объяснил, почему МИД Германии выступил против размещения ядерных ракет США в Европе

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Эксперт объяснил, почему МИД Германии выступил против размещения ядерных ракет США в Европе

Москва, 27 декабря. Руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов объяснил, почему МИД Германии выступил против размещения ядерных ракет США в Европе. Эксперт также рассказал о вероятном развитии ситуации в ЕС в случае выхода США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Он прокомментировал заявление главы МИД Германии Хайко Маас о том, что в случае выхода Вашингтона из ДРСМД ядерные ракеты США не должны размещаться в Европе. По мнению Данилова, позицию ФРГ в данном случае нужно рассматривать не только как мнение суверенного государства, но и как члена Североатлантического альянса.

Ранее США заявили о намерении выйти из договора в рамках консультаций внутри НАТО и союзники Белого дома по альянсу поддержали это решение. Таким образом, считает Данилов, страны ЕС-члены НАТО поставили себя в затруднительное положение, которое помешает им выражать несогласие с разрывом ДРСМД.

Эксперт объяснил, что заявление министра иностранных дел Германии следует рассматривать как протест против милитаризации Европы, а решение США по поводу договора не должно подразумевать размещения вооружений на территории ЕС. По мнению Данилова, ФРГ в данном случае будет отстаивать свою позицию, направленную против размещения американских ракет на европейском континенте.

Эксперт объяснил, почему МИД Германии выступил против размещения ядерных ракет США в Европе

Как пишет «RT», ранее против выхода США из ДРСМД высказывался целый ряд европейских политиков, включая президента Франции Эммануэля Макрона, итальянского премьера Джузеппе Конте, главу МИД Испании Жозепа Борреля и других.

«Мы ценим архитектуру безопасности, которая много лет гарантировала мир и безопасность на Европейском континенте, а ДРСМД гарантировал мир и безопасность в Европе в течение 30 лет. Он должен полностью выполняться», — заявила Могерини.

Вместе с тем, как считает Данилов, в случае отказа «старой Европы» разместить у себя ядерное оружие США, инициативу могут перехватить «молодые» восточноевропейские страны, в частности — Польша и страны Прибалтики, которые неоднократно заявляли о том, что американское военное присутствие на их территории отвечает их интересам.

Таким образом, оказывается под вопросом «европейская солидарность», поскольку переговоры о выходе США из ДРСМД придется вести не только на уровне Брюссель-Белый дом, но и внутри ЕС.

«Решение США выйти из договора объективно бьёт по общеевропейским интересам и стратегической автономии Европы», —  резюмирует Данилов.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Хайко Маас заявил о возможном резком недовольстве жителей Германии в случае размещения на территории страны американских ракет и подчеркнул, что политика 80-х годов прошлого века «не может решить проблемы сегодняшнего дня».

Эксперт объяснил, почему МИД Германии выступил против размещения ядерных ракет США в Европе

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о планах выйти из договора о ракетах малой и средней дальности из-за того, что Москва якобы нарушает соглашение. При этом обвинения американский политик не подкрепил какими-либо доказательствами. Российская сторона в свою очередь заявила, что Вашингтон размывает основы договора.  

В российском МИД подчеркнули, что выход США из ДРСМД является ударом по всей системе глобальной безопасности.

Автор: Виталий Рыжков
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