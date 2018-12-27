Эксперт объяснил, почему МИД Германии выступил против размещения ядерных ракет США в Европе

Москва, 27 декабря. Руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов объяснил, почему МИД Германии выступил против размещения ядерных ракет США в Европе. Эксперт также рассказал о вероятном развитии ситуации в ЕС в случае выхода США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Он прокомментировал заявление главы МИД Германии Хайко Маас о том, что в случае выхода Вашингтона из ДРСМД ядерные ракеты США не должны размещаться в Европе. По мнению Данилова, позицию ФРГ в данном случае нужно рассматривать не только как мнение суверенного государства, но и как члена Североатлантического альянса.

Ранее США заявили о намерении выйти из договора в рамках консультаций внутри НАТО и союзники Белого дома по альянсу поддержали это решение. Таким образом, считает Данилов, страны ЕС-члены НАТО поставили себя в затруднительное положение, которое помешает им выражать несогласие с разрывом ДРСМД.

Эксперт объяснил, что заявление министра иностранных дел Германии следует рассматривать как протест против милитаризации Европы, а решение США по поводу договора не должно подразумевать размещения вооружений на территории ЕС. По мнению Данилова, ФРГ в данном случае будет отстаивать свою позицию, направленную против размещения американских ракет на европейском континенте.

Как пишет «RT», ранее против выхода США из ДРСМД высказывался целый ряд европейских политиков, включая президента Франции Эммануэля Макрона, итальянского премьера Джузеппе Конте, главу МИД Испании Жозепа Борреля и других.

«Мы ценим архитектуру безопасности, которая много лет гарантировала мир и безопасность на Европейском континенте, а ДРСМД гарантировал мир и безопасность в Европе в течение 30 лет. Он должен полностью выполняться», — заявила Могерини.

Вместе с тем, как считает Данилов, в случае отказа «старой Европы» разместить у себя ядерное оружие США, инициативу могут перехватить «молодые» восточноевропейские страны, в частности — Польша и страны Прибалтики, которые неоднократно заявляли о том, что американское военное присутствие на их территории отвечает их интересам.

Таким образом, оказывается под вопросом «европейская солидарность», поскольку переговоры о выходе США из ДРСМД придется вести не только на уровне Брюссель-Белый дом, но и внутри ЕС.

«Решение США выйти из договора объективно бьёт по общеевропейским интересам и стратегической автономии Европы», — резюмирует Данилов.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Хайко Маас заявил о возможном резком недовольстве жителей Германии в случае размещения на территории страны американских ракет и подчеркнул, что политика 80-х годов прошлого века «не может решить проблемы сегодняшнего дня».

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о планах выйти из договора о ракетах малой и средней дальности из-за того, что Москва якобы нарушает соглашение. При этом обвинения американский политик не подкрепил какими-либо доказательствами. Российская сторона в свою очередь заявила, что Вашингтон размывает основы договора.

В российском МИД подчеркнули, что выход США из ДРСМД является ударом по всей системе глобальной безопасности.