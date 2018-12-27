Москва, 27 декабря. Украинские военные используют тактику боевиков ИГ1 (деятельность организации запрещена в России) при атаке на позиции Донецкой народной республики. Об этом заявил представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, в ВСУ взяли на вооружение опробованную боевиками ИГ тактику по использованию беспилотников для атаки на позиции ДНР.

«Они начали использовать эту тактику практически одновременно. В Сирии она началась ненадолго раньше, потом она началась использоваться вооруженными формированиями Украины. На самом деле, это неудивительно, поскольку большинство здравомыслящих людей понимает, что ИГИЛ1 – это проект США, современная Украина – это также проект США», — заявил Безсонов.

Отметим, что ранее проект WG cо ссылкой на свои источники сообщил, что украинские силовики перебросили в район Песок, к линии соприкосновении в Донбассе около 30 единиц техники БТР-4 «Буцефал», которые оснащены 30-миллиметровой пушкой. Данная военная техника обладает повышенной маневренностью, подчеркнули источники проекта WG.

Напомним, что Киев начал военную кампанию против ДНР и ЛНР в апреле 2014 года, после того как республики объявили о своей независимости. Жители Донбассе не признали результаты государственного переворота в стране, который произошел в феврале 2014 года, сообщала «Газета.ru».

1 Организация запрещена на территории РФ.