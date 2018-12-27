В ДНР заявили, что Украине угрожает всплеск радикального исламизма

Москва, 27 декабря. Украине угрожает радикальный исламизм, начавший расползаться по стране после создания в 2015 году меджлисовского батальона, членами которого стали беглые участники запрещенных экстремистских организаций. Об этом сообщает официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, с угрозой исламизма Украина столкнулась еще в 2015 году, когда в Херсоне был создан добровольческий крымско-татарский батальон. Безсонов отметил, что военнослужащие этого подразделения проявляли насилие по отношению к мирному населению и едва не вызвали серьезные гражданские волнения в Херсонской области.

«Цензура украинских СМИ, конечно, закрывала информацию о том, что творили боевики этого батальона в Херсонской области. Но, тем не менее, в 2016 и 2017 годах информация просачивалась, и были серьёзные волнения о том, что там местные могут восстать, и будет своя маленькая гражданская война, уже в Херсонской области», ― заявил он.

Представитель командования ДНР напомнил, что в современной Украине себя комфортно чувствуют различные террористические организации, включая «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ), чья деятельность запрещена не только в России, но и ряде европейских стран.

По мнению Безсонова, это связано с тем, что нынешняя Украина является территорией анархии и беззакония, что чрезвычайно удобно для различных экстремистских группировок. Он подчеркнул, что если власти Украины не изменять политический курс, то стране угрожает всплеск радикального исламизма, пишет «Газета.ру».