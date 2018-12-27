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Госкомиссия разрешила провести пуск «Союза-2.1а» с «Восточного»

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Госкомиссия разрешила провести пуск «Союза-2.1а» с «Восточного»

Москва, 27 декабря. Госкомиссия дала добра на пуск ракеты «Союз-2.1а», на борту которой находятся два спутника «Канопус-В», а также 26 малых аппаратов. Старт произойдет с космодрома «Восточный», сообщает Роскосмос на своей странице в Facebook.

Результаты испытаний ракеты были рассмотрены на заседании государственной комиссии. Ее члены приняли решение начать заправку ракеты топливом, а также одобрили проведение пуска.

«Госкомиссия приняла решение о готовности ракеты космического назначения к заправке компонентами топлива и ее последующему пуску. Специалисты приступили к операциям по заправке баков ракеты-носителя окислителем и горючим», ― сообщает Роскосмос.

Пуск ракеты состоится в 05.07 по московскому времени. Это буде последний запуск ракеты с российских космодромов в 2018 году, пишет «Газета.ру».

Автор: Антон Зарубин
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