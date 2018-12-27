В Минтруде рассказали, кто может попасть под сокращение в 2019 году

Москва, 27 декабря. В Минтруде оценили, сотрудники каких профессий смогут потерять работу в 2019 году.

Так, по прогнозам ведомства без работы могут остаться около 230 тысяч россиян.

В министерстве опросили 46 тысяч организаций с общей численностью штата более 12 миллионов человека. В качестве критериев возможного увольнения в ведомстве считали планы руководства расторгнуть с сотрудником трудовой договор или же перевести его на неполный рабочий день, пишут «Известия» со ссылкой на аналитическую записку министерства.

«Суммарно потерять работу могут 230,8 тысячи россиян. Большинство из них живут в Москве и Санкт-Петербурге», — говорится в документе.

Наибольший риск у сотрудников финансовой и банковской сферы — 30,5 тысяч человек. Также в категории риска находятся люди, работающие в транспортной сфере,под увольнение могут попасть 27 тысяч человек. Третье место в рейтинге занимают работники сферы производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники — 16,6 тысяч человек.