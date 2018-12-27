Стала известна причина отмены встречи Трампа и премьера Ирака

Багдад, 27 декабря. Встреча президента США Дональда Трампа с руководителем правительства Ирака Аделем Абдель Махди была отменена из-за разногласий по ее организации, сообщили в пресс-службе иракского кабинета министров.

В правительстве Ирака рассказали, что Белый дом уведомил Багдад о планируемом официальном визите Трампа 26 декабря и сообщил о намерении провести двустороннюю официальную встречу между лидером США и руководителем иракского правительства, но уже через несколько часов планы изменились.

«Разногласие по организации встречи привело к ее замене телефонным разговором», — говорится в сообщении пресс-службы иракского кабмина.

Беседа по телефону состоялась, в ходе нее стороны обсудили положение дел в регионе. В частности, речь шла о выводе американских войск из Сирии и взаимодействии в борьбе с ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ). В заключение разговора Трамп и Абдель Махди обменялись приглашениями нанести официальные визиты в Белый дом и Багдад.

Напомним, Трамп вместе с супругой прибыли на военную базу США в Ираке Айн аль-Асад в рождественскую ночь. Хозяин Белого дома провел неформальную встречу с американскими солдатами и офицерами.

Как сообщает «Газета.ру», в ходе поездки в Ирак Дональд Трамп заявил, что не собирается сокращать контингент войск в этой стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.