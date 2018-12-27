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«Уходят, чтобы остаться»: Совфед оценил планы Трампа по Сирии

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«Уходят, чтобы остаться»: Совфед оценил планы Трампа по Сирии

Москва, 27 декабря. Недавние заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что США, возможно, будут вести боевые действия в Сирии с территории Ирака, лишь подтверждают, что Вашингтон «уходит, чтобы остаться». С таким заявлением выступил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

«Наша реакция очевидна: любое военное присутствие, даже дистанционно, в делах Сирии вне правовых международных норм мы считаем неприемлемым», ― подчеркнул Морозов.

По его словам, заявление Трамп означает, что США уходят из Сирии, «чтобы остаться» там. Выбор Ирака в качестве базы действий для войск США не является сюрпризом – Морозов напомнил, что Багдад крайне зависим от Вашингтона. А выход США из Сирии может быть связан с тем, что американцам сейчас крайне дискомфортно в САР, веди их присутствие не нравится никому из активных участников политического урегулирования, пишет «Газета.ру».

Автор: Антон Зарубин
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