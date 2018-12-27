Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере тюрьмы США

Москва, 27 декабря. Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, пожаловалась на холод и отсутствие отопления в одиночной камере. Об этом сообщает пресса-служба посольства России в Вашингтоне.

В посольстве заявили, что россиянка провела в полной изоляции более трех месяцев. Дипломаты подчеркнули, что в отношении Бутиной уже 36 дней действует режим административной сегрегации.

« Мария посетовала на холод в камере — тюремные власти так и не включили отопление», — отмечается в сообщении посольства.

В посольстве подчеркнули, что Бутина держится стойко и не теряет надежды на воссоединение с семьей.

Напомним, что россиянку задержали в июле 2018 года. Ее обвиняют в якобы работе иностранным агентом без регистрации в Минюсте США. В декабря Бутина пошла на сделку со следствием, сообщала «Газета.ru».

В российском МИД подчеркивали, что Бутина вынуждена была пойти на такой шаг из-за тяжелых условий содержания в тюрьме. Отметим, что отец россиянки Валерий Бутин заявил, что администрация тюрьмы до сих пор не перевела ее из изолятора, несмотря на то, срок нахождения в нем заканчивался 19 декабря, сообщали «Известия».